مسودة تقرير للأمم المتحدة: التحالف بقيادة السعودية مسؤول عن نصف ضحايا الأطفال باليمن

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين بالقرب من صنعاء يوم 24 ابريل 2017 رويترز

2017-08-18 - 5:37 ص

مرآة البحرين (رويترز): كشفت مسودة تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الخميس أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مسؤول عن نحو 51 بالمئة من القتلى والمصابين من الأطفال في اليمن العام الماضي ووصفت ذلك بأنها نسبة "مرتفعة بشكل غير مقبول".

وألقت مسودة التقرير المعني بالأطفال والصراع المسلح بالمسؤولية على التحالف بقيادة السعودية في سقوط أكثر من 680 طفلا بين قتيل وجريح وفي ثلاثة أرباع الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن.

ولا تزال المسودة بحاجة إلى تصديق الأمين العام أنطونيو جوتيريش ويمكن أن تدخل عليها تغييرات.

وخلصت مسودة التقرير إلى أن "الهجمات التي نفذت جوا تسببت في سقوط ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي لضحايا الأطفال مع مقتل 349 طفلا وإصابة 333".

وبدأ التحالف بقيادة السعودية حملة جوية في اليمن في مارس آذار 2015 لهزيمة المسلحين الحوثيين الموالين لإيران.

ويرجع الأمر لجوتيريش لاتخاذ قرار بشأن إعادة التحالف بقيادة السعودية إلى قائمة سوداء ملحقة بالتقرير تضم منتهكي حقوق الأطفال. وأدرج التحالف لفترة وجيزة العام الماضي لتلك القائمة وأزاله الأمين العام آنذاك بان جي مون انتظارا لمراجعة الأمر.

وفي ذلك الوقت اتهم بان السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" بعد أن قالت مصادر لرويترز إن الرياض هددت بقطع تمويلها لبرامج الأمم المتحدة. ونفت السعودية تهديد بان.

وكان سبب إدراج التحالف في تلك القائمة السوداء العام الماضي هو تقرير من الأمم المتحدة يحمله مسؤولية سقوط 60 بالمئة من الضحايا الأطفال في اليمن في 2015 ونصف الهجمات على المدارس والمستشفيات.

وقالت بعثة السعودية إلى الأمم المتحدة في بيان يوم الأربعاء إنه "ليس هناك مبرر على الإطلاق" لإدراج اسم التحالف في القائمة السوداء. ورفضت البعثة السعودية التعليق على ما خلصت إليه مسودة التقرير عن عام 2016.

ويصدر التقرير باسم جوتيريش لكن من يعد مسودته هي مبعوثته الخاصة المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة فرجينيا جامبا. ورجح مسؤولون نشر التقرير الشهر المقبل. ويُعد هذا التقرير بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي.

وقالت مسودة التقرير "الأمم المتحدة أحيطت علما بإجراءات اتخذها التحالف في 2016 لتقليل أثر الصراع على الأطفال... لكن رغم تلك الإجراءات استمر وقوع انتهاكات جسيمة بحق الأطفال بمعدلات مرتفعة غير مقبولة في 2016".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن جوتيريش تلقى مسودة تقرير 2016 هذا الأسبوع ومن المقرر أن يناقشها مع جامبا يوم الجمعة مضيفا "الأمر لا يزال قيد البحث".