العاهل السعودي يستقبل المعارض القطري عبدالله بن علي آل ثاني... فمن هو؟

2017-08-18 - 6:09 ص

مرآة البحرين: استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية الخميس، عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

ويأتي استقبال العاهل السعودي للرجل بعد يوم من استضافته من ولي عهده محمد بن سلمان آل سعود في جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن آل ثاني شكره للملك لقبول وساطته والموافقة على "دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية، الذين يرغبون في دخول المملكة لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية".

وكانت قناة العربية السعودية قد وصفت عبدالله بن علي بن عبد الله آل ثاني بأنه "رجل من كبار شخصيات آل ثاني ويحظى بقبول داخل الأسرة".

وهو الابن التاسع لحاكم قطر الشيخ الراحل علي بن عبد الله آل ثاني وحفيد حاكم قطر عبد الله بن جاسم آل ثاني، وأخو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني الذي أطاح به ابن عمه الشيخ خليفه بن حمد آل ثاني جد الأمير تميم بن حمد في 22 من فبراير عام 1972 .

وأضافت القناة "عرف عن عائلة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وأجداده حسن تثبيت ركائز الحكم وإدارة الدولة، وحسن التعامل مع دول الجوار في القرن الماضي".

وفي عهد الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني حاكم قطر شهدت قطر نهضة ملحوظة ونقلة حضارية بإنتاج البترول من حقول دخان البرية والحقول البحرية.

وبعد تنازل الشيخ علي عن الحكم لنجله أحمد بايعت #سرة آل ثاني الشيخ أحمد بن علي آل ثاني في 24 أكتوبر عام 1960م الذي أكمل المسيرة وحقق لبلاده الأمن وبداية عهد الرخاء وصك أول عملة قطرية قبل أن يعلن إنهاء الوصاية البريطانية ويعلن الاستقلال عن بريطانيا في سبتمبر عام 1971 وأنشأ أول مجلس للوزراء وأول مجلس للشورى.

ويرجع الفضل إلى الشيخ أحمد بن علي في إنشاء إذاعة قطر عام 1968م وتلفزيون قطر عام 1970م.

ورأى محللون أن السعودية باتت تدعم الجناح الآخر من الأسرة الحاكمة القطرية بشكل علني.

وقال رئيس تحرير صحيفة رأى اليوم عبدالباري عطوان إن السعودية تقدم عبدالله بن على آل ثاني بصفته أميرا لقطر، لكنه تساءل "هل سيكون ذلك عبر عمل عسكري؟".



