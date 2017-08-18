2017-08-18 - 6:18 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الخميس إن بلاده ترحب بفتح الحدود مع السعودية لإتاحة المجال أمام الحجاج القطريين للتوجه إلى مكة حتى وإن كانت الخطوة ذات دوافع سياسية.

وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحفي أثناء زيارته السويد إنه على الرغم من أن منع القطريين من الحج تم لدوافع سياسية ومن أن السماح لهم بالدخول كان أيضا لدوافع سياسية فإن بلاده ترحب بمثل هذه الخطوة وتعتبرها خطوة إلى الأمام للخلاص من "هذا الحصار".