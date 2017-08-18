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البحرين تضيف 9 كيانات وأفراد بينهم 3 قطريين إلى "لائحة الإرهاب"
2017-08-18 - 1:08 م
مرآة البحرين: أضاف مجلس الوزراء إلى قائمة البحرين للإرهاب تسع تنظيمات وكيانات إرهابية وهي مؤسسة البلاغ الخيرية اليمنية، وجمعية الإحسان اليمنية ومؤسسة الرحمة اليمنية، ومن ليبيا ضمت القائمة مجلس شورى ثوار بني غازي، مركز سرايا للإعلام، وكالة بشرة الإخبارية، كتيبة راف الله السحاتي وقناة نبأ، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام.
وأضافت قائمة البحرين للإرهاب تسعة أفراد وهم، ثلاثة قطريين "خالد سعيد فضل راشد البوعينين، شقر جمعة خميس الشهواني، صالح أحمد الغانم". كما احتوت القائمة كويتيًا واحدًا وهو حامد حمد حامد العلي، وثلاثة يمنيين وهم "عبدالله محمد علي اليزيدي، أحمد علي أحمد برعود، محمد بكر الدباء".
فيما ضمّت القائمة شخصين من ليبيا وهم: الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم، وأحمد عبدالجليل حسناوي.
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