أهالي مجمع 1028 في المالكية يشكون عدم إزالة القمامة لليوم الثالث على التوالي

2017-08-18 - 1:23 م

مرآة البحرين: شكا أهالي مجمع 1028 بمنطقة المالكية من بقاء مخلفات منازلهم في حاويات القمامة لليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة من هذه الحاويات.

وقال المواطنون القاطنون في هذا المجمع أن مشهد الحاويات وهي فائضة بالقاذورات والأكياس السوداء واضح للعيان ولكن ما يؤسف له من الناحية الأولى أن بعض الأهالي لا يضعون قمامتهم في كيس أسود، أما الناحية الثانية، فهناك عدد من القاطنين يرمون قمامتهم ومخلفات منازلهم بالقرب من الحاوية وليس داخل الحاوية وكأنه لا توجد حاوية على الإطلاق موفرة من بلدية المحافظة الشمالية.