للأسبوع الـ 57 على التوالي… البحرين تمنع الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم
2017-08-18 - 1:25 م
مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية في البحرين وللأسبوع الـ 57 على التوالي منع الغالبية الشيعية من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم بجامع الإمام الصادق في بلدة الدراز.
وقال نشطاء (الجمعة 18 أغسطس/آب 2017) أن الحصار الأمني على البلدة تواصل، وتم منع غير القاطنين في البلدة من الدخول، واضطر قاطنو البلدة من أداء الصلاة فرادى في جامع الإمام الصادق، الذي كانت تقام فيه أكبر صلاة جمعة للشيعة في البلاد.
وتفرض السلطات الأمنية حصارا على الدراز التي يقطنها حوالي 30 ألف نسمة منذ يونيو/حزيران 2016، على خلفية اعتصام مفتوح أقيم عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وفضت السلطات في 23 مايو/أيار 2017 الاعتصام بالقوة، وراح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى وحوالي 300 معتقل، إلا أن السلطات فرضت بعد ذلك إقامة جبرية على آية الله قاسم، وواصلت فرض الحصار على البلدة على الرغم من عدم وجود الاعتصام.
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