البحرين: 439 جريمة اقتصادية خلال النصف الأول من العام الحالي

2017-08-19 - 12:41 م

مرآة البحرين: قال مدير ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني الرائد حسين سلمان مطر إن عدد القضايا التي سجلتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 439 قضية مقارنة بـ520 قضية في النصف الأول من العام الماضي.

وأوضح مطر أن أبرز القضايا التي تباشرها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري تتمثل بقضايا الاحتيال بمجموع بلغ عددها 121 قضية، والتزوير في المحررات الرسمية والخاصة بـ109 قضية، تلتها قضايا اعطاء الشيكات بدون رصيد بقضايا بلغ عددها 75، وثم تقليد وتزييف وتزوير العمل الورقية بقصد الترويج بـ41، لافتاً إلى أنه يوجد أنواع أخرى من التهم تقوم الإدارة باستلامها إلا أنها تندرج تحت التهم أعلاه من حيث التبليغ عنها.