الزراعة: تلقينا طلبات لإنشاء 3 مسالخ خاصة في المحرق وعسكر والرفاع
2017-08-19 - 1:09 م
مرآة البحرين: قال وكيل الزراعة والثروة البحرية خليفة بن عيسى آل خليفة أن الوكالة تلقت طلبات خلال الفترة الماضية لإنشاء ثلاثة مسالخ خاصة جديدة في المحرق وعسكر والرفاع، وذلك ضمن مشروع القرية الزراعية الشاملة، إلى جانب 5 مسالخ تعمل حاليًا.
وشدد خليفة بن عيسى على جاهزية واستعداد إدارة الثروة الحيوانية متمثلة في الإشراف البيطري على المسالخ والمحجر البيطري الذي من المتوقع أن يستقبل هذا الموسم نحو 35 ألف رأس غنم و5 آلاف بقرة استوردتها 35 شركة بحرينية من عدة دول مسموح بالاستيراد منها وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها دوليًا، مشيرًا إلى أن إدارة المحاجر البيطرية تفتتح أبوابها لاستلام أي طلبات استيراد تفي بالشروط المطلوبة.
وحذر وكيل الزراعة والثروة البحرية من الذبح خارج المسالخ، وهي ظاهرة منتشرة في أغلب الدول العربية والإسلامية وذلك لشعائرية عيد الأضحى، داعيًا إلى تضافر الجهود كافة في المجتمع والأجهزة المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، مشددًا على أن الوكالة تسعى جاهدة إلى تلاشي هذه الظاهرة بنشر ثقافة الحفاظ على البيئة والسلامة الحيوية بتوفير عدد من المسالخ الثابتة والمتنقلة.
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