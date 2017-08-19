قطر قلقة على سلامة مواطنيها في السعودية خلال الحج

2017-08-19 - 1:31 م

مرآة البحرين (رويترز): عبرت قطر عن قلقها على سلامة مواطنيها في السعودية بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين لتمكين القطريين من تأدية مناسك الحج.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة للنرويج إن السلطات السعودية لم ترد بعد على تساؤلات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بشأن تأمين المواطنين القطريين خلال الحج.

وأضاف في مؤتمر صحفي "مستوى التوتر بين الدولتين واللغة والنبرة التي تستخدمها وسائل إعلام سعودية تنشر الكراهية ضد القطريين تمثل مصدر قلق كبير لنا".

وتابع قائلا "أمن وسلامة هؤلاء الناس الذين يعبرون الحدود الآن مسؤولية السلطات السعودية" مضيفا أن "أكثر من مئة" مواطن عبروا الحدود منذ إعادة فتحها.