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نقل رجل دين شيعي إلى السجن مباشرة بعد خضوعه لعملية جراحية
2017-08-19 - 1:38 م
مرآة البحرين: نقلت السلطات الأمنية البحرينية رجل الدين الشيعي المعتقل الشيخ عيسى القفاص إلى سجن الحوض الجاف (الحبس الاحتياطي) مباشرة بعد خضوعه لعملية جراحية يوم الأربعاء الماضي.
وقالت قناة اللؤلؤة الفضائية أن القفاص لم يتمكن من الحصول على فترة للراحة في المستشفى بعد الانتهاء من العملية، وتم منعه من الرعاية الطبية اللازمة، ونقله للزنزانة مباشرة، في إجراء انتقامي ضمن المضايقات التي يتعرض لها في السجن.
وأوضحت أن القفاص أودع الحبس الانفرادي في مايو/أيار الماضي، بسبب ممارسته للشعائر الدينية داخل السجن.
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