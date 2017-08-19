» أخبار
صور: متظاهرون في البحرين ينددون بالحرب على اليمن ويطالبون بوقفها
2017-08-19 - 1:49 م
مرآة البحرين: شارك المئات من المواطنين في تظاهرات حاشدة بمختلف مناطق البحرين، للتنديد بالحرب التي تشنها السعودية على اليمن.
ورفع المتظاهرون (الجمعة 18 أغسطس/آب 2017) شعارات منددة بالعدوان، ومطالبة بوقف الحرب، التي تشنها السعودية وقوات متحالفة معها منذ مارس/آذار 2015 حتى اليوم، معلنين تضامنهم مع الشعب اليمني.
كما طالب المتظاهرون برفع الإقامة الجبرية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأظهرت صور بثها ناشطون، مسيرات في كل من "المصلى، السنابس، السهلة الشمالية، السهلة الجنوبية، أبوصيبع، الشاخورة" ومناطق أخرى.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-08-19نقل رجل دين شيعي إلى السجن مباشرة بعد خضوعه لعملية جراحية
- 2017-08-19الزراعة: تلقينا طلبات لإنشاء 3 مسالخ خاصة في المحرق وعسكر والرفاع
- 2017-08-18إندكس أون سنسورشيب: السلطات البحرينية تضطهد النشطاء وعوائلهم أيضًا
- 2017-08-18السلمان: التمييز ضد الشيعة أصبح "عقيدة دولة" وعلى واشنطن الضغط بشكل حقيقي على البحرين لإيقاف ذلك
- 2017-08-18للأسبوع الـ 57 على التوالي… البحرين تمنع الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus