صور: متظاهرون في البحرين ينددون بالحرب على اليمن ويطالبون بوقفها

2017-08-19 - 1:49 م

مرآة البحرين: شارك المئات من المواطنين في تظاهرات حاشدة بمختلف مناطق البحرين، للتنديد بالحرب التي تشنها السعودية على اليمن.

ورفع المتظاهرون (الجمعة 18 أغسطس/آب 2017) شعارات منددة بالعدوان، ومطالبة بوقف الحرب، التي تشنها السعودية وقوات متحالفة معها منذ مارس/آذار 2015 حتى اليوم، معلنين تضامنهم مع الشعب اليمني.

كما طالب المتظاهرون برفع الإقامة الجبرية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأظهرت صور بثها ناشطون، مسيرات في كل من "المصلى، السنابس، السهلة الشمالية، السهلة الجنوبية، أبوصيبع، الشاخورة" ومناطق أخرى.