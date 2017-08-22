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المرور تلقي القبض على سائق شاحنة انتشر له فيديو وهو يقود مركبته بسرعة عالية
2017-08-22 - 12:29 م
مرآة البحرين: أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على سائق شاحنة، لعدم التزامه بالمسار والسرعة القانونية المخصصة للشارع.
وأوضحت الإدارة أنها ألقت القبض على السائق الذي انتشر له مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية ويقوم بتجاوز المركبات على الشارع العام.
جاء ذلك على الحساب الرسمي لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
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