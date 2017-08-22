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بالصور: الإفراج عن المعتقل محمود حسين بعد 7 سنوات من السجن لأسباب سياسية

2017-08-22 - 1:34 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الإثنين 21 أغسطس/آب 2017) عن المعتقل من بلدة المعامير، الشاب محمود حسين (الديواني)، وذلك بعد انتهاء محكوميته المقررة بالسجن 7 سنوات على ذمة قضية ذات خلفية سياسية.

واعتقل حسين في 21 أغسطس/آب 2010 إثر مداهمة منزله، حيث اتهم بـ "حريق السكراب"، في إطار حملة أمنية، استهدفت نشطاء ومعارضين آنذاك.

وحكم على حسين بالسجن 7 سنوات، كما حكم على زميله من بلدته في القضية ذاتها، الشاب جعفر حسن عيسى الذي اعتقل من منفذ الجسر (30 أغسطس/آب 2010) بالسجن 7 سنوات أيضاً.

ومن المزمع الإفراج عن جعفر عيسى في 30 أغسطس/آب الجاري، لانتهاء مدة محكوميته.

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