بدء محاكمة 60 متهما بينهم 4 نساء في قضية تهريب معتقلين من سجن جو

2017-08-22 - 2:02 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية تصم 60 متهما بينهم 4 نساء، تتهمهم السلطات بتهريب سجناء من سجن جو المركزي وتشكيل جماعة إرهابية، وأرجأت القضية إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبلة للاطلاع والرد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهم ومحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.