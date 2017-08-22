بدء محاكمة 60 متهما بينهم 4 نساء في قضية تهريب معتقلين من سجن جو
2017-08-22 - 2:02 م
مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية تصم 60 متهما بينهم 4 نساء، تتهمهم السلطات بتهريب سجناء من سجن جو المركزي وتشكيل جماعة إرهابية، وأرجأت القضية إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبلة للاطلاع والرد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهم ومحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
- 2017-08-22الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب بالتحقيق في انتهاكات داخل سجن الحوض الجاف
- 2017-08-22بالصور: الإفراج عن المعتقل محمود حسين بعد 7 سنوات من السجن لأسباب سياسية
- 2017-08-22ثلاث منظمات حقوقية توثق انتهاكات جهاز الأمن الوطني في تقرير "غرف الموت"
- 2017-08-22المرور تلقي القبض على سائق شاحنة انتشر له فيديو وهو يقود مركبته بسرعة عالية
- 2017-08-22الزياني: رفع رسوم الأنشطة التجارية نافذ ولا رجعة فيه والاجتماع مع غرفة التجارة كان لبحث "آلية تطبيق القرار"
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus