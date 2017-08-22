الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب بالتحقيق في انتهاكات داخل سجن الحوض الجاف
2017-08-22 - 2:07 م
مرآة البحرين: طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، السلطات البحرينية بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في سجن الحوض الجاف (الحبس الاحتياطي)، وتحديداً "عنبر رقم 1".
وفي بيان له (الثلثاء 22 أغسطس/آب 2017) قال المركز إن التقارير التي يتلقاها من سجن الحوض الجاف لا تفيد باتباع "قواعد فصل المحتجزين بعضهم عن بعض وفقا للقواعد الواجب العمل بها في لوائح تنظيم السجون و مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
وأضاف "يتعرض السجناء السياسيين في عنبر رقم 1 الي التحرش والمضايقات والمشاجرات من قبل السجناء الجنائيين كما يتعرضون إلى الإهانة المستمرة من قبل ضباط وأفراد السجن وكذلك التضييق عليهم في الاتصال بذويهم".
وطالب المركز في ختام بيانه بالسماح بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الأممي الخاص بالتعذيب، وأن تقوم النيابة العامة بفتح تحقيق في مدى التزام إدارة سجن الحوض الجاف بإعمال الحقوق الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بيانا لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزا لوضعية سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان".
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