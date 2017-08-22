القوات العراقية تقتحم معقل داعش في تلعفر

2017-08-22 - 2:19 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الجيش العراقي إن قواته اقتحمت يوم الثلاثاء مركز قضاء مدينة تلعفر معقل تنظيم داعش إلى الغرب من الموصل.

وذكرت بيانات لقيادة العمليات العراقية المشتركة أن قوات الجيش ووحدات مكافحة الإرهاب اقتحمت المدينة من الجهتين الشرقية والجنوبية.

وبدأت قوات الأمن يوم الأحد هجوما لاستعادة المدينة وهي أحدث هدف للحملة المدعومة من الولايات المتحدة لإلحاق الهزيمة بالمتشددين السنة الذين ما زالوا يسيطرون على مناطق في غرب العراق وشرق سوريا.