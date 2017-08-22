قطر تنتقد عرض الرياض نقل حجاجها على طائرات الخطوط السعودية

2017-08-22 - 2:23 م

مرآة البحرين (رويترز): انتقدت قطر عرضا من السعودية لنقل القطريين لأداء مناسك الحج على طائرات الخطوط الجوية السعودية بدلا من السماح للخطوط الجوية القطرية أو شركات أخرى بنقلهم إلى مكة.

وقطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى هي الامارات والبحرين ومصر روابط النقل والعلاقات التجارية مع قطر في يونيو حزيران معللة ذلك بمزاعم عن دعم الدوحة للإرهاب وتقاربها مع إيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وقالت الرياض الأسبوع الماضي إنها ستساعد في سفر القطريين لأداء فريضة الحج في تحرك رحبت به الدوحة في بداية الأمر لكن السعودية شكت يوم الأحد من أن طائراتها لم تحصل بعد على تصاريح بالهبوط من أجل بداية الشعائر في نهاية أغسطس آب.

وقال أحمد الرميحي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية "المعتاد والمتعارف عليه أن يتم نقل الحجاج من أي دولة عن طريق وسائل النقل الوطنية الجوية والبرية والبحرية في تلك الدولة".

وأضاف أن على السعودية "رفع الحصار عن دولة قطر دون قيد أو شرط... وتمكين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية من تسيير بعثة الحج القطرية ونقل الحجاج القطريين حسب خياراتهم من خطوط الطيران سواء كانت الخطوط الجوية القطرية أو غيرها".

وأغلقت الدول الأربع مجالاتها الجوية أمام الخطوط الجوية القطرية وطردت الدول باستثناء مصر معظم المواطنين القطريين.