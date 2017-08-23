» أخبار
شرطة سجن جو تعتدي على نزلاء مبنى 14 لإقامتهم مراسم دينية تخص الشيعة
2017-08-23 - 1:51 م
مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن شرطة سجن جو المركزي اعتدت مساء أمس الثلثاء 22 أغسطس/آب 2017 على نزلاء مبنى 14، ونقلت بعضهم للحبس الانفرادي، بسبب إحيائهم لشعائر دينية خاصة بالطائفة الشيعية.
وأوضح النشطاء أن المعتقلين كانوا يحيون ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد، تاسع أئمة الشيعة الإثنى عشرية.
وتعمد السلطات البحرينية على مضايقة الأغلبية الشيعية في إقامة الشعائر الدينية في البحرين، فيما تعتدي على السجناء الشيعة بسبب إحيائهم هذه الشعائر، وفق ما يقول نشطاء.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-08-23ما الذي تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية للحريات الدينية عن البحرين؟
- 2017-08-23اتحاد النقابات: نتابع قضية عمال ميركوري ونرفض التمييز في حل مشاكلهم
- 2017-08-23زعيم المعارضة رفض عروض التسليح وحذّر من مغبة تسليح أي بحريني - محامي
- 2017-08-22رويترز: منظمات حقوقية بحرينية تتهم جهاز الأمن الوطني بممارسة التعذيب
- 2017-08-22الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب بالتحقيق في انتهاكات داخل سجن الحوض الجاف
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus