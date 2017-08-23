شرطة سجن جو تعتدي على نزلاء مبنى 14 لإقامتهم مراسم دينية تخص الشيعة

2017-08-23 - 1:51 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن شرطة سجن جو المركزي اعتدت مساء أمس الثلثاء 22 أغسطس/آب 2017 على نزلاء مبنى 14، ونقلت بعضهم للحبس الانفرادي، بسبب إحيائهم لشعائر دينية خاصة بالطائفة الشيعية.

وأوضح النشطاء أن المعتقلين كانوا يحيون ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد، تاسع أئمة الشيعة الإثنى عشرية.

وتعمد السلطات البحرينية على مضايقة الأغلبية الشيعية في إقامة الشعائر الدينية في البحرين، فيما تعتدي على السجناء الشيعة بسبب إحيائهم هذه الشعائر، وفق ما يقول نشطاء.