زعيم المعارضة رفض عروض التسليح وحذّر من مغبة تسليح أي بحريني - محامي

2017-08-23 - 1:53 م

مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله الشملاوي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، أنه سمع الأخير يقول أثناء التحقيق (لدى الجهات الأمنية ولاحقاً في النيابة العامة)، أنه رفض عروض تسليح المعارضة، وحذّر (الجهات التي عرضت فكرة التسليح) من مغبة تسليح أي بحريني.

كلام الشملاوي جاء عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، رداً على تغريدة للقيادي في المعارضة يوسف الخاجة، الذي غرد مستنكراً بالقول "من يصرح -الشيخ علي سلمان- بأن تم عرض السلاح عليه لتحقيق المطالب وأنه (رفض) العرض يقضي 4 سنين في السجن، ومن يتم تدريبه لإسقاط النظام حر طليق ويرأس صحيفة"، في إشارة منه لرئيس تحرير صحيفة الوطن التابعة للديوان الملكي، يوسف البنخليل الذي تلقى تدريباً في أكاديمية التغيير التابعة لقطر والتي اتهمتها البحرين مؤخراً بالتخطيط لقلب نظام الحكم.

وجاء رد الشملاوي على الخاجة ليقول أن الشيخ علي سلمان، لم يكتف برفض تسليح المعارضة، وإنما حذر تلك الجهات من مغبة تسليح أي بحريني، في تأكيد جديد على سعي سلمان في السر وفي العلن على إبقاء الحراك في البحرين سلمياً بعيداً عن العنف.