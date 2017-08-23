نفط البحرين تجتمع باتحاد تقوده تكنيب لمحادثات توسعة مصفاة

2017-08-23 - 2:30 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة نفط البحرين (بابكو) التي تديرها الدولة ستعقد اجتماعا مع اتحاد شركات تقوده تكنيب الفرنسية من أجل إجراء مزيد من المحادثات بشأن التوسعة المزمعة لمصفاة النفط الوحيدة في البحرين.

تخطط البحرين منذ فترة طويلة لتوسعة مصفاة سترة وكانت مصادر بالقطاع أبلغت رويترز في أبريل/نيسان أنه طُلب من جميع أصحاب العروض المقدمة لتنفيذ المشروع توضيح مقترحاتهم التي قدموها في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

لكن كونسورتيوم تكنيب الذي يضم أيضا سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية وتكنيكاس روينداس الأسبانية هو الوحيد الذي دعي إلى إجراء مفاوضات.

وقال أحد المصادر "كانوا الوحيدين الذين دُعوا للمفاوضات" مضيفا أن من المتوقع مناقشة السعر وترتيبات التمويل في الأيام المقبلة.

وقال ثلاثة مصادر إن من المعتقد أن الكونسورتيوم قدم أقل عرض وقال رابع إن بعض شروط العقد ستخضع لإعادة تفاوض.

ولم يتسن الوصول إلى أحد في بابكو أو تكنيكاس روينداس في حين قالت تكنيب إنها لا تعلق بشأن العروض الجارية.

وقال متحدث باسم سامسونج الهندسية إن هناك محادثات جارية مع بابكو لكنه أضاف أن من المتوقع أن تعلن الشركة البحرينية قرارها في الربع الأخير من العام.

تبلغ طاقة سترة 267 ألف برميل يوميا لكن برنامج تحديث بابكو يستهدف زيادتها إلى 360 ألف برميل يوميا عن طريق إضافة وإحلال وحدات جديدة بتكلفة تقدر بخمسة مليارات دولار.

تعتمد البحرين في معظم إنتاجها النفطي على حقل أبو سعفة الذي تتقاسمه مع السعودية. وسيحل خط أنابيب جديدة محل الخط القديم القائم البالغة سعته 230 ألف برميل يوميا مما سيسمح للمصفاة بمعالجة مزيد من الخام.

تعمل بابكو المملوكة بالكامل لحكومة البحرين في التكرير والتوزيع وبيع وتصدير النفط الخام والمنتجات المكررة.