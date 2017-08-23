أنصار الله اليمنية: مقتل 30 على الأقل في ضربة جوية أصابت فندقا شمالي صنعاء

2017-08-23 - 2:36 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في ضربة جوية أصابت فندقا شمالي العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأربعاء.

وذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية إن عشرات سقطوا بين قتيل وجريح في منطقة أرحب. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم تحالف تقوده السعودية يقاتل أنصار الله المدعومين من إيران في اليمن. ولم تتمكن رويترز على الفور من تأكيد التقرير من مصدر مستقل.

ويقاتل أنصار الله الذين يسيطرون على صنعاء وشمال اليمن الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية وحلفاءها في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.