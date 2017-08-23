تشاد ستغلق سفارة قطر لديها وتطرد دبلوماسييه

2017-08-23 - 8:38 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت تشاد يوم الأربعاء إنها ستغلق السفارة القطرية لديها ومنحت الدبلوماسيين فيها مهلة عشرة أيام لمغادرة البلاد متهمة الدولة الخليجية بمحاولة زعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا.

وتشاد ليست أول بلد أفريقي يتخذ إجراءات ضد قطر في أعقاب الخلاف الذي نشب بين الدوحة وعدد من الدول الخليجية بينها الإمارات والسعودية التي تنفق المنظمات الخيرية لديها الملايين على شكل مساعدات في وسط وغرب أفريقيا.

وقالت السنغال هذا الأسبوع إنها أعادت سفيرها إلى قطر بعد استدعائه قبل نحو ثلاثة أشهر في محاولة لتشجيع التوصل إلى حل سلمي للخلاف الخليجي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التشادية "تدعو تشاد قطر لوقف جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوض أمنها (تشاد) فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشاد والساحل وذلك بغية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل تدعم اتهاماته، وقال إن الوزارة ستغلق بعثتها الدبلوماسية في الدوحة وتستدعي جميع دبلوماسييها.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين قطريين للحصول على تعليق.

كانت الإمارات وقطر قد لعبتا دورا رئيسيا في دعم المعارضة المسلحة في الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 لكنهما تحولتا إلى متنافسين في ساحة المعركة مع تعارض المصالح بينهما في ليبيا.

وتدعم الإمارات ومصر والسعودية القائد السابق بالجيش الليبي خليفة حفتر المناهض للإسلاميين بينما تدعم قطر وتركيا فصائل ذات توجهات إسلامية مناوئة له في غرب ليبيا.