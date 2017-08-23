البحرين تنفي وجود التعذيب في جهاز الأمن الوطني: جزء من المؤامرة التاريخية القطرية

2017-08-23 - 9:20 م

مرآة البحرين: قالت الأجهزة الأمنية في البحرين الأربعاء (23 أغسطس/ آب 2017) إنها غير متورطة في التعذيب، وذلك تعليقا على تقرير 3 منظمات حقوقية أكد أن جهاز الأمن الوطني يستخدم التعذيب على نحو منهجي.

وردا على التقرير الذي تناولته وسائل إعلام عالمية قالت الأجهزة الأمنية في بيان عبر موقع وكالة أنباء البحرين "بنا" إن "المنظمات الحقوقية (الذي أصدرته) مجهولة ولا وجود لها على أرض الواقع".

وكانت منظمات بحرينية ثلاث هي معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام لحقوق الإنسان أصدرت تقريرا كشفت فيه عن تعذيب نشطاء في مبنى جهاز الأمن الوطني بالمحرق.

وأضافت الأجهزة الأمنية "الاتهامات الواردة في هذه التقارير، غير صحيحة شكلا ومضمونا، وهي بمثابة كلام مرسل ليس هناك أدلة مادية تدعمه".

وفي محاولة لربط التقرير الحقوقي بالخلاف مع قطر ذكرت الأجهزة الأمنية أن "تبني قناة الجزيرة القطرية لتلك التقارير المشبوهة والحرص على نشرها وعرضها إعلاميا بصورة مكثفة إنما يؤكد أن تلك التقارير تأتي كجزء من المؤامرة القطرية التاريخية ضد البحرين".

وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بعد القضاء، العام 2011، على احتجاجات شعبية واسعة سعت لوضع حد لاستحواذ أسرة آل خليفة على السلطة.