ملك البحرين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
2017-08-24 - 12:40 م
مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يزور البلاد حاليا.
ورحب الملك بالفريق أول جوزيف فوتيل، وأعرب عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وطيدة وتنسيق مشترك، وبما يشهده التعاون الثنائي بينهما من تطور وتقدم في العديد من المجالات وخاصة في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري.
وخلال اللقاء بحث الطرفان المستجدات التي تشهدها المنطقة وتطورات الأحداث إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوه حمد بن عيسى بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الأمن والسلم الدوليين، معرباعن تقديره لجهود الفريق أول جوزيف فوتيل في تعزيز التعاون البحريني - الأمريكي على الصعيد العسكري والدفاعي.
- 2017-08-24الداخلية البحرينية تعلن عن ضبط "تنظيم إرهابي" في إطار مساعيها لمواجهة الاحتجاجات الشعبية
- 2017-08-24الأمن الوطني يستدعي زوج الصائغ: سنتخذ إجراءات في حال عدم ثبوت تعرضها للتعذيب
- 2017-08-24مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان يطالب البحرين بالإفراج الفوري عن الصائغ والشاخوري والقطري
- 2017-08-24منظمات حقوقية دولية تطلب من حكومة البحرين معلومات عن معتقل مختفٍ منذ 9 شهور
- 2017-08-24منظمة العفو الدولية تطلق تحركًا لمطالبة البحرين بالإفراج الفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus