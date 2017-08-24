ملك البحرين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

2017-08-24 - 12:40 م

مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب الملك بالفريق أول جوزيف فوتيل، وأعرب عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وطيدة وتنسيق مشترك، وبما يشهده التعاون الثنائي بينهما من تطور وتقدم في العديد من المجالات وخاصة في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري.

وخلال اللقاء بحث الطرفان المستجدات التي تشهدها المنطقة وتطورات الأحداث إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه حمد بن عيسى بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الأمن والسلم الدوليين، معرباعن تقديره لجهود الفريق أول جوزيف فوتيل في تعزيز التعاون البحريني - الأمريكي على الصعيد العسكري والدفاعي.