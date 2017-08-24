تجديد حبس رجل الدين الشيعي السيد محي الدين المشعل أسبوعا على ذمة التحقيق

2017-08-24 - 12:43 م

مرآة البحرين: مددت النيابة العامة البحرينية (الأربعاء 23 أغسطس/آب 2017) حبس رجل الدين الشيعي السيد محي الدين المشعل، أسبوعاً على ذمة التحقيق.

وتتهم السلطات المشعل بـ "التحريض على كراهية النظام" وهي التهمة التي تستخدمها السلطات في مواجهة حق حرية التعبير في البلاد.

واعتقل المشعل (الإثنين 14 أغسطس/آب 2017) أثناء عودته من دولة الكويت، عند منفذ جسر الملك فهد، وأحيل محبوساً إلى النيابة.

وتعرض السيد محي الدين المشعل لمضايقات من قبل السلطات البحرينية في السنوات الخمس الأخيرة، كما تم منعه من دخول دولة الإمارات بناء على قوائم منع صادرة من الجهات الأمنية البحرينية.