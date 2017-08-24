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إدارة سجن الحوض الجاف ترفض «الإفراج المؤقت» عن معتقل لحضور مراسم تشييع وعزاء والدته
المعتقل فاضل ربيع - الديه
2017-08-24 - 12:49 م
مرآة البحرين: رفضت إدارة سجن الحوض الجاف (مركز الحبس الاحتياطي) الإفراج المؤقت عن المعتقل فاضل ربيع من منطقة الديه، لحضور مراسم تشييع وعزاء والدته التي توفيت أمس (الأربعاء 23 أغسطس/آب 2017).
وقال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن عائلة المعتقل فاضل ربيع حصلت على موافقة من النيابة العامة بالإفراج المؤقت عنه، إلا أن إدارة السجن رفضت الامتثال لطلب العائلة.
وتنتقم السلطات البحرينية من المعتقلين على خلفية قضايا سياسية عبر حرمانهم من أبسط حقوقهم، في حضور عزاء أقاربهم من الدرجة الأولى.
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