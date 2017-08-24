منظمة العفو الدولية تطلق تحركًا لمطالبة البحرين بالإفراج الفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ

2017-08-24 - 12:52 م

مرآة البحرين (خاص): أطلقت منظمة العفو الدّولية تحركًا من أجل مطالبة البحرين بالإفراج الفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، وطلبت من متابعيها توجيه رسالة [عبر موقعها] إلى وزارة الداخلية البحرينية للإعراب عن قلقهم العميق بشأن اعتقالها.

وجاء في نص الرسالة إنّ الاتهامات الموجهة إلى الصائغ هي محاولة واضحة لإسكاتها ووقف عملها الشرعي الذي يظهر انتهاكات حقوق الإنسان [في البحرين]، لافتة إلى الإدانة الشّديدة لاعتقالها من قبل المجتمع الدّولي.

وناشدت المنظمة في الرّسالة وزارة الدّاخلية لضمان عدم تعذيب الصائغ أو سوء معاملتها، وضمان لقائها بشكل منتظم بعائلتها، وبمحامٍ تختاره هي، وحصولها على الرّعاية الطبية اللّازمة التي قد تحتاج إليها.

وحثّت المنظمة وزارة الدّاخلية البحرينية على استخدام سلطتها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصّائغ.





