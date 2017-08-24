القوات العراقية تحقق مكاسب في تلعفر معقل داعش

2017-08-24 - 12:59 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الجيش العراقي إن القوات الحكومية حققت مكاسب جديدة يوم الأربعاء في حملة لطرد تنظيم داعش من مدينة تلعفر معقله في شمال غرب البلاد.

وذكرت بيانات أصدرتها قيادة العمليات المشتركة العراقية أن في اليوم الرابع من الحملة سيطرت وحدات عراقية على حيين على المشارف الغربية للمدينة هما الكفاح الشمالي والجنوبي.

واخترقت وحدات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب تلعفر من جهتي الشرق والجنوب.

والمدينة هي الهدف الأحدث في الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة على تنظيم داعش بعد استعادة الموصل عقب حملة استمرت تسعة أشهر تحولت خلالها أجزاء كبيرة من المدينة إلى أنقاض.

ومثل سقوط الموصل نهاية دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد في أجزاء من سوريا والعراق عام 2014.

وأظهرت خريطة للعمليات نشرها الجيش العراقي أن نحو ثلاثة أرباع تلعفر ما زال تحت سيطرة المتشددين بما في ذلك قلعة ترجع إلى عهد الدولة العثمانية.

وتقع تلعفر على مسافة 80 كيلومترا غربي الموصل على طريق الإمداد بين الموصل وسوريا. وخرج من المدينة بعض من أكبر قيادات داعش وانعزلت عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في يونيو/حزيران.

وقال قادة عسكريون أمريكيون وعراقيون إن ما يصل إلى ألفي متشدد ما زالوا في تلعفر.