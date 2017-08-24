الأمن الوطني يستدعي زوج الصائغ: سنتخذ إجراءات في حال عدم ثبوت تعرضها للتعذيب

2017-08-24 - 8:18 م

مرآة البحرين: استدعى المفتش العام بجهاز الأمن الوطني محمد الرميحي (الخميس 24 أغسطس/ آب 2017) زوج الناشطة المعتقلة ابتسام الصائغ، التي تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيق معها مايو/ أيار الماضي.

وقال الرميحي إن الصائغ متهمة في قضية إرهابية، وهي اتهامات وجهتها السلطات للصائغ على خلفية نشاطها الحقوقي الذي تم ربطه بالخلافات البحرينية- القطرية.

وعن تعرض الصائغ للتعذيب والاعتداء الجنسي قال الرميحي إن "هذه المعاملات، إن صحت، فإنها تخضع للمحاسبة الصارمة"، محذرا من أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية حيال أي ادعاءات يثبت عدم صحتها.

وأضاف الرميحي "النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وعلى من يدعي امتلاكه لأية أدلة أن يتقدم بها إليها، بدلا من التشهير وتوجيه الاتهامات من خلال المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادتين (364 ) و(365) من قانون العقوبات، واللتين تنصان على عقوبة الحبس والغرامة إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته".