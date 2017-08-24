قطر ترد على تشاد بإغلاق سفارتها في الدوحة
2017-08-24 - 11:28 م
مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت قطر الخميس انها اغلقت سفارة تشاد في الدوحة وأمهلت العاملين فيها ثلاثة ايام لمغادرة البلاد، وذلك ردا على اجراء مماثل اتخذته نجامينا بحق سفارة قطر.
وكانت تشاد بررت اغلاق السفارة القطرية باتهام الدوحة ب"زعزعة استقرارها انطلاقا من ليبيا". وامهلت موظفي السفارة عشرة ايام لمغادرة الاراضي التشادية.
واكد المسؤول في الخارجية القطرية احمد بن سعيد الرميحي في بيان ان هذه الاتهامات "لا اساس لها"، موضحا ان "امام الدبلوماسيين والموظفين في سفارة (تشاد في قطر) ثلاثة ايام لمغادرة البلاد".
وكانت تشاد استدعت سفيرها في قطر في حزيران/يونيو، اسوة بدول افريقية اخرى مثل السنغال وموريتانيا.
وقبل ايام من ذلك، قطعت السعودية والامارات والبحرين واليمن ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة بتهمة "دعم الارهاب" والتقارب مع ايران، خصم الرياض الاقليمي.
واتهمت قطر الرياض وحلفاءها بالضغط على دول افريقية لتقطع بدورها علاقاتها الدبلوماسية معها.
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