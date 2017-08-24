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الداخلية البحرينية تعلن عن ضبط "تنظيم إرهابي" في إطار مساعيها لمواجهة الاحتجاجات الشعبية
وزارة الداخلية
2017-08-24 - 11:47 م
مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية (الخميس 24 أغسطس/ آب 2017) عن تنظيم إرهابي جديد، في ظل سياستها لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ 7 سنوات.
وذكرت الوزارة في بيان إنها ألقت القبض على خلية مكونة من عشرة أشخاص "يشتبه بتورطهم في تنفيذ أعمال إرهابية".
وضمت القائمة سيدة بحرينية (34 عاما) اتهمتها السلطات الأمنية بإخفاء حقائب تتضمن مواد متفجرة في منزلها.
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