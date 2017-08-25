2017-08-25 - 12:34 م

مرآة البحرين: وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اتهامات البحرين لإيران بـ "المضحكة التي لا أساس لها من الصحة"، داعياً السلطات البحرينية إلى التخلي عن قمع وتعذيب الشعب البحرين ومحاولة حرف احتجاجاته السلمية.

وقال قاسمي (الخميس 24 أغسطس/آب 2017) رداً على اتهامات بحرينية جديدة لإيران والحرس الثوري الإيراني بعلاقتهما بخلية إرهابية إن "كل هذه المزاعم مضحكة ولا أساس لها من الصحة، والجمهورية الإسلامية لم تعمد مطلقا إلى إذكاء العنف والتصرفات المزعزعة لدول الجوار التي تعتبر البحرين واحدة منها".

وأضاف "في ظل كشف مؤسسات حقوق الإنسان عن حالات تعذيب واسعة تطال المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية، تحاول الحكومة البحرينية حرف الأنظار مرة أخرى عبر مزاعم غير مقبولة وكاذبة والتي لا تستطيع إثباتها"، في إشارة منه إلى تقرير "غرف الموت" الذي دشنته منظمات بحرينية مؤخرا واتهمت فيه جهاز الأمن الوطني بتعذيب نشطاء ومواطنين.

وطالب قاسمي حكّام البحرين "بالتخلي عن قمع وتعذيب الشعب البحريني ومحاولة حرف احتجاجاته السلمية"، مشيرا إلى ضرورة أن يعمد هؤلاء الحكام إلى "استبدال الوسائل الأمنية الفاشلة والاستعانة بالقوات العسكرية الأجنبية بالحوار والمصالحة مع الشعب البحريني لإنهاء الخلاف في هذا البلد" على حد قوله.