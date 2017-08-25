حملات الحج البحرينية تتسلم مخيماتها في مشعر منى

2017-08-25 - 1:15 م

مرآة البحرين: أكد رئيس بعثة البحرين للحج الشيخ عدنان القطان استلام جميع حملات المملكة المخيمات في مشعر منى المجهزة بكافة الخدمات اللازمة لا سيما المكيفات التي بلغت 460 مكيفًا، فضلاً عن الانتهاء من تركيب العوازل الحرارية بمخيمات مشعر عرفة، التي من شأنها أن تساهم في المحافظة على درجات البرودة المناسبة، مشيرًا إلى أن البعثة البحرينية للحج راعت طلبات جميع الحملات في مخيمات المشاعر من تجاور وتناوب واندماجها ببعض الحملات الأخرى، بالمساحات الكافية والمطلوبة.

يذكر أن مخيّم البحرين تمت زيادة مساحته بناءً على الزيادة التي نالتها المملكة لعدد حجّاجها، الذين وصلوا إلى 4625 حاجًا.