المجلس الأعلى للقضاء: إنشاء محكمة تمييز جديدة وأخرى عمالية

2017-08-25 - 1:16 م

مرآة البحرين: أصدر المجلس الأعلى للقضاء التشكيل القضائي للعام 2017-2018، بإعادة تشكيل المحاكم ونقل قضاة لمحاكم أخرى.

وتضمّن القرار الذي صدر عن رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله حسن البوعينين يوم أمس تعيين أول قاضية بحرينية، معصومة عبدالرسول عيسى في محكمة التمييز الدائرة الأولى.

ومن أبرز ما جاء في القرار إنشاء محكمة تمييز جديدة، تختص بالطعون المدنية وتعقد جلساتها يوم الخميس من كل أسبوع، وتشكل من القضاة: عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد وعضوية كل من القاضيين محمد محمد محمد الصياد وخالد حسن علي علي عجاجي.

كما تم إنشاء محكمة كبرى عمالية مدنية جديدة (الدائرة الثانية)، تشكل على النحو التالي: القاضي جاسم محمد الجبن، وعضوية كل من القاضيين مصطفى صلاح مصطفى ومؤمن محمد المزيني.

ونصّ القرار على إنشاء المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة التاسعة برئاسة القاضي محمود سلمان الصديقي.

كما نص على أن تشكل إدارة التفتيش القضائي من القضاة، عبدالرحمن السيد محمد السيد أحمد رئيسًا، وعضوية كل من القاضيين خليفة راشد مجيران وهاني محمد الفضالي. ووفقًا لنقل القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة من محكمة الاستئناف العليا إلى عضو بمحكمة التمييز الدائرة الثانية المختصة بالطعون الجنائية، فإن القاضي نبيل السيد السيد الزلاقي سيكون رئيسًا لمحكمة الاستئناف العليا المختصة بنظر استئنافات الجنايات.

كما ورد بالقرار نقل القاضي عبدالله الأشراف، وهو عضو بالمكتب الفني في العام القضائي الحالي، وضمّه بعضوية المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الثالثة، والتي يرأسها القاضي يوسف عبدالهادي الأكيابي.

وسيتم تفريغ القاضي إبراهيم الزايد لرئاسة محكمة الاستئناف العليا السادسة فقط، إثر إلغاء المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، والذي كان يرأس المحكمتين، على أن يتم توزيع قضاياها المتداولة على الدائرتين الأولى والرابعة، من المحاكم الكبرى الجنائية، بالتساوي فيما بينهما وفق ما جاء في القرار بالمادة الثانية عشر منه. وسيرأس وفقًا للمادة الثامنة من القرار المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الخامسة -محكمة تختص بالقضايا التي يكون أحد أطرافها على الأقل ذو صفة تجارية- القاضي حمد أحمد السويدي بعدما كان قاضيًا في محكمة التنفيذ، كما تم نقل القاضي جاسم العجلان من رئاسة المحكمة الصغرى الجنائية إلى عضوية المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الثانية.