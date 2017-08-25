العمل: 87 مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة منذ يوليو حتى 21 أغسطس

2017-08-25 - 1:19 م

مرآة البحرين: بلغ عدد مخالفات العمل وقت الظهيرة خلال تطبيق قانون منع العمل في هذه الفترة المحددة لحماية العمال بدءا من الأول من يوليو/تموز ولغاية 21 أغسطس/آب الجاري 87 مخالفة و164 عاملا تجاوزوا القانون.

وقال صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك تراجعا ملموسا في عدد المخالفات بين العام الجاري والعام السابق (2016) مما ينم عن تنامي الوعي لدى أصحاب العمال من جهة وجهود فريق المفتشين بالوزارة من جهة ثانية مقدرا لهم تفانيهم بهذا الخصوص مشيرًا إلى التزامهم بجولاتهم للتحقق من تطبيق هذا الهدف.

ومن خلال إلقاء نظرة عامة على بعض الأرقام التي نشرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الأسابيع القليلة الماضية، تبين أن عدد المؤسسات المخالفة هي 15 مؤسسة و33 عاملا في نهاية الأسبوع الأول من (شهر يوليو) وارتفع إلى 26 مؤسسة مخالفة و47 عاملا في نهاية الأسبوع الثاني ثم 61 مؤسسة و117 عاملا مع نهاية الأسبوع الرابع من الشهر ذاته.

وارتفع العدد إلى 80 مؤسسة مخالفة و155 عاملا مخالفين في نهاية الأسبوع السادس (شهر أغسطس) ثم وصل إلى 87 مؤسسة و164 عاملا مخالفا مع نهاية الأسبوع السابع ولم يتبق إلا أسبوع واحد من المدة المحددة في القرار الذي ينتهي العمل به نهاية شهر أغسطس/آب الجاري.