بدء محاكمة معتقلين متهمين بالاعتداء على شرطي في سجن الحوض الجاف

2017-08-25 - 1:22 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حمودة وأمانة سر يوسف بوحردان تأجيل قضية متهمين (18 و19 سنة) إلى جلسة 25 سبتمبر لإعلان المتهمين على محبسهما، مع استمرار حبسهما إلى حين الجلسة القادمة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 26/1/2017 اعتديا على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام وهو الناطور، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، فيما وجهت إلى المتهم الثاني أنه رمى بإحدى طرق العلانية الموظف الناطور السالف الذكر بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته، من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وذكر الشرطي أنه أثناء ما كان على واجب عمله بمركز التوقيف والحبس الاحتياطي في توقيف الحوض الجاف، وبحسب النظام والتعليمات، قام بالتوجه إلى غرفة الاتصالات لكون أن الوقت المخصص قد انتهى، وطلب من الموقوفين التوجه إلى غرفهم، حينها فوجئ بقيام المتهم الأول بصفعه على وجهه، فيما قام الثاني بمسكه من جهة صدره بواسطة يده ودفعه وشتمه بألفاظ نابية، حينها قام بإخراجهما وتقدم ببلاغ ضدهما.

واعترف المتهم الأول بالواقعة، وقال إنه في الساعة الـ9 كان ينتظر دوره لإجراء مكالمة هاتفية وأبلغهم الشرطي أن الوقت المخصص للاتصال قد انتهى، وطلب منهم العودة إلى الغرف، ولكنه أبلغه أن الوقت لم ينته وأنه يريد إجراء مكالمة، إلا أن ذلك الشرطي قام بدفعه، فما كان منه إلا أن صفعه بكف يده على وجهه، وبناء عليه تم إخراجه من الغرفة وتقديم بلاغ ضده، وقرر المتهم الثاني أن الشرطي سبه فما كان منه إلا أن ضربه.

جدير بالذكر أن المتهمين محكوم عليهما بمدد تتراوح بين 13 و14 سنة لكل منهما في قضايا تجمهر وشغب وإشعال حريق.