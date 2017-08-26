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الوطنية لحقوق الإنسان تبدأ تنفيذ برنامج زيارات للسجون تستمر حتى ديسمبر المقبل
2017-08-26 - 1:58 م
مرآة البحرين: قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) سعيد الفيحاني أن المؤسسة تقوم حاليا بإعداد جدول زياراتها الى مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والتوقيف التي ستبدأ من الشهر الجاري وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف أن هذه الزيارات تستهدف إحداث تطوير في حقوق الإنسان وإبراز الجهود التي تقوم بها المؤسسة، إلى جانب متابعة القضايا التي تقع داخل مراكز الإصلاح والحبس الاحتياطي والتوقيف.
يذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يتم تعيين أعضاء مجلس الأمناء فيها بأوامر ملكية، وتشكك منظمات حقوقية دولية في حياديتها.
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