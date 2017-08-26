القوات العراقية تقول إنها اخترقت دفاعات داعش في تلعفر

2017-08-26 - 2:01 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكر بيان للجيش العراقي أن القوات العراقية اخترقت دفاعات تنظيم داعش داخل تلعفر يوم الجمعة ووصلت إلى وسط الحي القديم بالمدينة وحي القلعة التي تعود للعهد العثماني.

وفي اليوم السادس للهجوم، ذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن وحدات من قوات النخبة العراقية سيطرت على أحياء النداء والطليعة والعروبة والنصر وسعد في شمال المدينة.

ووفقا لأحدث خريطة لقيادة العمليات المشتركة نشرت يوم الجمعة فإن القوات العراقية سيطرت على نحو ثلاثة أرباع المدينة منذ انطلاق الهجوم في الساعات الأولى من يوم 20 أغسطس آب. وما زال المتشددون يسيطرون على القطاع الشمال الشرقي من تلعفر.

وتبعد تلعفر 80 كيلومترا إلى الغرب من الموصل وتقع على طريق إمداد بين سوريا والموصل التي استعادتها القوات العراقية من داعش في يوليو/تموز بعد تسعة أشهر من القتال.

وجاء بعض أبرز قادة داعش من تلعفر التي عزلتها القوات العراقية عن بقية الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في يونيو حزيران.

وكان سقوط الموصل نهاية فعلية لدولة الخلافة التي أعلنها تنظيم داعش في سوريا والعراق عام 2014.