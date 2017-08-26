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داعش يتبنى هجوما انتحاريا على مسجد للشيعة بكابل راح ضحيته 14 قتيلا
2017-08-26 - 2:14 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على مسجد شيعي في العاصمة الأفغانية كابول يوم الجمعة والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.
وقالت الوكالة "انغماسيان من الدولة الإسلامية يشنان هجوما انغماسيا على حسينية في منطقة خير خانة بمدينة كابول الأفغانية".
وقال مسؤولون أفغان إن انتحاريا فجر نفسه عند بوابة المسجد في حين اقتحم مهاجمون آخرون المكان بينما كان المصلون يتجمعون لأداء صلاة الجمعة.
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