الأمم المتحدة: التحالف بقيادة السعودية قتل 42 مدنيا في اليمن خلال أسبوع واحد

2017-08-26 - 2:30 م

مرآة البحرين (أ ف ب): ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إن ضربات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أدت إلى مقتل 42 مدنيا خلال الأسبوع الماضي، بينهم عدد من الأطفال.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ليز ثروسل للصحافيين في جنيف أنه "في الأسبوع الذي يمتد من 17 إلى 24 آب/أغسطس، قتل 58 مدنيا بينهم 42 بأيدي التحالف الذي تقوده السعودية".

وعددت الأمم المتحدة سلسلة ضربات الأربعاء استهدفت إحداها فندقا قرب صنعاء وقتل فيها 33 شخصا، وأخرى أصابت منزلا في العاصمة قتل فيه 6 مدنيين.

وأفاد بيان للمفوضية عن "مقتل امرأة وطفلين وإصابة امرأتين وطفلين" الثلاثاء، "عندما أصابت غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية منزلا في قرية" قرب صنعاء.

أَضاف البيان "في جميع هذه الحالات أفاد شهود عدم وجود أي إنذار بهجوم وشيك".

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية دعما لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

ومنذ بدء التدخل العسكري للسعودية وحلفائها أدى النزاع إلى مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص وجرح 48 ألفا على الأقل بينهم عدد كبير من المدنيين، إلى جانب أزمة إنسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.