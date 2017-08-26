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بالصور: مسيرات في مختلف مناطق البحرين تطالب برفع الإقامة الجبرية عن آية الله قاسم

2017-08-26 - 3:01 م

مرآة البحرين: شارك المئات من المواطنين في مسيرات بمختلف مناطق البحرين، تطالب برفع الإقامة الجبرية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، ووقع التمييز والاضطهاد ضد الشيعة.

وبث ناشطون صوراً لتظاهرات انطلقت (الجمعة 25 أغسطس/آب 2017) في كل من "بوري، البلاد القديم، المصلى، أبوصيبع، الشاخورة، السهلة الجنوبية، كرانة" ومناطق أخرى، رفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة للنظام ومطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة الحاكمة.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الرموز، كما عبروا عن تنديدهم لسياسة الإفلات من العقاب، داعين إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

ووثق نشطاء استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع والرصاص الانشطاري، لقمع عدد من المسيرات السلمية.

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مسيرات في مختلف مناطق البحرين9

 

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