"الأعلى للصحة" يضغط لتوظيف الأطباء العاطلين في المستشفيات الخاصة ويسكت عن القطاع الحكومي
2017-08-27 - 12:20 م
مرآة البحرين: شدد المجلس الأعلى للصحة على ضرورة البدء في وضع استراتيجية وطنية فاعلة لتدريب وتوظيف الأطباء البحرينيين الخريجين ومراجعة الضوابط واللوائح الخاصة بالتدريب والتوظيف وتذليل كافة المعوقات بناء على دراسة مستفيضة في هذا الشأن، وذلك لفتح مجالات أوسع لانخراطهم في القطاعين الصحي الحكومي والخاص.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبدالله آل خليفة إلى الدور البارز الذي تقوم به المستشفيات الخاصة في مملكة البحرين، مؤكدًا حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص على تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي.
وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة أن الاجتماع المشترك مع جمعية المستشفيات الخاصة يأتي متابعة للاجتماع السابق الخاص بتوظيف واستقطاب الخريجين البحرينيين في القطاع الصحي ومراجعة الضوابط واللوائح الخاصة بالتدريب والتوظيف، وذلك لفتح مجالات أوسع لانخراطهم في القطاعين الصحي الحكومي والخاص.
كما وجه رئيس المجلس الأعلى للصحة لجنة التدريب العليا التابعة للمجلس إلى رفع دراسة متكاملة لتدريب الأطباء وإعدادهم لسوق العمل في أقصر مدة ممكنة حسب المعايير الدولية لتأهيل الأطباء الخريجين، ومنحهم فرصة مباشرة العمل في بعض المجالات الطبية مع الالتزام بالمعايير المعمول بها عالميًا، فضلاً عن الوقوف على احتياجات القطاع العام والخاص من التخصصات الطبية للسنوات القادمة ذلك حسب الخطة الوطنية للصحة وخلق فرص عمل للبحرينيين في جميع القطاعات الصحية.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة التنسيق مع صندوق العمل (تمكين) لما لها من دور ريادي في تأهيل وتطوير وتدريب البحرينيين في كافة المجالات، علاوة على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لضمان أن تكون الخطة المستقبلية للابتعاث متوائمة مع متطلبات واحتياجات القطاع الصحي للسنوات القادمة.
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