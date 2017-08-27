الصحة تعد بكادر طبي يرفع الراتب الأساسي والعلاوات وبرنامج تدريبي لحديثي التخرج

2017-08-27 - 12:58 م

مرآة البحرين: أفادت الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات بوزارة الصحة فاطمة الأحمد أن الوزارة تقدمت لديوان الخدمة المدنية بكادر جديد تم فيه رفع الراتب الأساسي والعلاوات، بتكلفة تبلغ 19 مليون دينار.

وقالت:" أن الكادر الجديد سيستقطب الكفاءات، حيث تم منح الأطباء نظام الدوام المرن لتفادي تطبيق البصمة".

وأشارت بأن هناك برنامج تدريبي للأطباء حديثي التخرج بالمستشفيات وبالمراكز الصحية للوزارة.

وقالت بان نسبة العمر قد ارتفعت في المملكة بسبب الخدمات الصحية الراقية التي تقدم للمواطنين، كما أن مؤشرات منظمة الصحة العالمية تؤكد على ذلك، مع أن ميزانية وزارة الصحة في المملكة أقل منها في بقية دول الخليج.

وأكملت: هناك لجنة الأدوية المركزية، ولجنة الأدوية التخصصية، وللجنة الوطنية للأدوية، ولجنة ترشيد الأنفاق ، وعدة لجان تراقب وتنظم هذا الموضوع، وكل هذه اللجان لن تقبل بأي خلل في المنظومة الدوائية، ولن تمرر حدوث أي حالة وفاة دون تحقيق ومحاسبة المتسبب ومعالجة الخلل.