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خليفة بن أحمد يستقبل أحمد عطية الله
قائد قوة دفاع البحرين مستقبلا وزير المتابعة بالديوان الملكي (بنا)
2017-08-27 - 11:32 م
مرآة البحرين: استقبل قائد قوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة الأحد وزير المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة.
وقال بيان رسمي إنه تم خلال اللقاء "بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين والديوان الملكي".
وأقيل عطية الله من منصبه كوزير لشؤون مجلس الوزارء مارس/ آذار 2011 في إطار مسعى لتهدئة الاحتجاجات، غير أن الملك أعاد تعيينه وزيرا للمتابعة في الديوان الملكي بعد طرد المحتجين من دوار اللؤلوة.
ويقف عطية الله وراء تقرير البندر الذي تضمن مخططا تنفيذيا كاملا لتغيير التركيبة السكانية في البلاد وحرمان الشيعة من التوظيف والبعثات.
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