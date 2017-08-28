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قلق كبير على صحته... آخر فحوصات أجريت لمشيمع العام الماضي
الأستاذ حسن مشيمع
2017-08-28 - 4:45 ص
مرآة البحرين (خاص): ذكرت عائلة أمن عام حركة الحقوق والديمقراطية (حق) الأستاذ حسن مشيمع أن إدارة سجن جو تحرمه من حقه في العلاج.
وأكدت العائلة أن السلطات تحرم مشيمع من الفحوصات الدورية المقررة لمتابعة علاجه من سرطان الغدد اللمفاوية، الذي كان يتعالج عنه قبل دخوله السجن مارس/ آذار 2011.
ولا يعلم مشيمع عن تطورات حالته الصحية منذ آخر فحوصات أجريت له العام الماضي.
وعبرت منظمات حقوقية في وقت سابق عن قلقها الكبير على صحته، وصحة معتقلين آخرين من رموز الاحتجاجات يتم حرمانهم من العلاج بينهم الناشط الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة.
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