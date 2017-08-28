البحرين تهنئ العراق باستعادة تلعفر من قبضة داعش

2017-08-28 - 11:37 ص

مرآة البحرين: أعربت وزارة خارجية البحرين عن خالص تهنئتها للحكومة العراقية وللشعب العراقي الشقيق بمناسبة استعادة السيطرة على قضاء تلعفر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، منوهة بتصميم وإصرار الحكومة العراقية بقيادة حيدر العبادي رئيس الوزراء وببسالة القوات العراقية في تحقيق الانتصارات في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وجددت وزارة الخارجية موقف البحرين المساند والداعم للعراق في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لأجل القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والسلم في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.