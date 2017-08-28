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قائد الجيش يستقبل ناصر بن حمد ورئيس المكتب العسكري للملك
2017-08-28 - 11:39 ص
مرآة البحرين: استقبل قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه، نجل الملك ناصر بن حمد، ورئيس المكتب العسكري للملك عبدالله بن سلمان آل خليفة، في لقائين منفصلين.
وقال بيان رسمي أن خليفة بن أحمد أشاد خلال لقائه ناصر بن حمد "بالجهود الطيبة لسموه وعمله الدؤوب في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التطور والتقدم القتالي والإداري بالحرس الملكي لقوة دفاع البحرين".
وفي سياق متصل استقل خليفة بن أحمد، رئيس المكتب العسكري للملك، عبدالله بن سلمان آل خليفة.
وقال بيان رسمي أن اللقاء تم خلاله استعراض علاقات التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين والمكتب العسكري للملك.
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