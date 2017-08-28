الوطنية لحقوق الإنسان تدشن خطا ساخنا لتلقي الشكاوى

2017-08-28 - 11:47 ص

مرآة البحرين: دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) خدمة مركز الاتصال الجديدة على رقم الخط الساخن المجاني 80001144 لتلقى الشكاوى والاستفسارات.

وقال أمين عام المؤسسة بالوكالة، خليفة بن علي الفاضل في تصريح له إلى عدم التردد في تقديم الشكاوى إلى المؤسسة الوطنية، وذلك من خلال الاتصال على خدمة الخط الساخن طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء، حيث سيقوم أحد ممثلي وحدة الشكاوى والرصد بالرد على المتصل لتسجيل بياناته وإعطائه رقم لمتابعة الشكوى. كما سيتم تحويل المكالمات الواردة - بعد ساعات العمل الرسمية - إلى خدمة البريد الصوتي لترك بيانات المتصل وسيتم معاودة الاتصال به في وقت لاحق.

وقالت المؤسسة أن الجمهور يمكن له التواصل معها من خلال الموقع الالكتروني أو عن طريق صفحاتها الرسمية على برامج التواصل الاجتماعي الانستغرام وتويتر، وذلك للرد على أي شكاوى أو استفسار ذات الصلة.