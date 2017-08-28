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بالصور: السلطات الأمنية تنشر حواجز اسمنتية في بلدة عذاري

2017-08-28 - 11:54 ص

مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية مضايقتها لأهالي بلدة عذاري الذين يعانون من نقاط التفتيش وفرض الحصار على البلدة منذ سنوات، وشددت من تلك المضايقات، بنشر عدد كبير من الحواجز الاسمنتية في مناطق مختلفة من البلدة.

وبث نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي (الأحد 27 أغسطس/آب 2017) صوراً تظهر حواجز اسمنتية، وأسلاكاً شائكة، تم وضعها في ساحة عذاري ومناطق أخرى حيوية.

ويعاني أهالي عذاري من المضايقات الأمنية على يد قوات تابعة للداخلية، بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية ومطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.

السلطات الأمنية تنشر حواجز اسمنتية في بلدة عذاري1

السلطات الأمنية تنشر حوا2جز اسمنتية في بلدة عذاري

السلطات الأمنية تنشر حواجز اسمنتية في بلدة عذاري 3

السلطات الأمنية تنشر حواجز اسمنتية في بلدة عذاري4

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