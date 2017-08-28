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البحرين تعتقل مواطناً وتُرَحّل عائلته قسراً إلى خارج البلاد
2017-08-28 - 11:58 ص
مرآة البحرين: أكد ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية قامت بترحيل أسرة معتقل بحريني، بشكل قسري لخارج البلاد.
وأكد النشطاء أن عائلة الشاب المعتقل محمود البحراني (زوجته اللبنانية وأولاده) تم ترحيلهم قسراً (الأحد 27 أغسطس/آب 2017) إلى خارج البلاد دون مسوغ قانوني.
وكان جهاز أمن الدولة المتورط في تعذيب المعارضين، اعتقل البحراني من قرية كرزكان، ووجه له اتهامات بالانضمام إلى "خلية إرهابية"، فيما قام تلفزيون البحرين وصحف محلية أخرى بنشر صورته كأحد المتهمين في الخلية الإرهابية المزعومة.
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